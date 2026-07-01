Záhadné múmie: Kde sa v čínskej púšti vzali modrookí blondiaci?

V púšti Taklamakan bola koncom minulého storočia objavená stovka hrobov s takmer nedotknutými múmiami. Všetci mŕtvi boli pochovaní s úctou a početnými milodarmi. Asi najviac pritom vedcov zaujal hrob trojmesačného chlapčeka s modrou filcovou čiapkou, spod ktorej trčali blond vlásky.
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