Veľký rozruch v Česku: SPD chce Zelenskému odobrať najvyššie české vyznamenanie! Minister hovorí o geste

PRAHA - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka považuje len za politické gesto nápad koaličného hnutia SPD, aby bolo odobraté najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva prezidentovi Zelenskému. Serveru iDNES.cz v stredu povedal, že v Česku neexistuje legálna možnosť, ako odobrať vyznamenanie, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„Ja by som nič také nenavrhoval,“ reagoval Macinka na utorkovú tlačovú konferenciu poslaneckého klubu SPD, Počas nej poslanec Jindřich Rajchl za prítomnosti predsedu Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomia Okamuru povedal, že hnutie navrhne koaličným partnerom, aby prezident ČR Petr Pavel odobral Zelenskému Rad Bieleho leva. Zdôvodnil to slovami, že je „vysoko neúctivé“, aby toto vyznamenanie mal človek, ktorý údajne ospravedlňuje či adoruje fašizmus.
Podľa Macinku neexistuje zákonná možnosť, ako niekomu odobrať štátne vyznamenanie s výnimkou právoplatného odsúdenia, pričom jeho trest zahŕňa aj zbavenie všetkých výhod, výsad a vyznamenaní. To podľa jeho slov nemôže byť prípad prezidenta inej krajiny. „Takže vzhľadom na to, že neexistuje zákonná možnosť, ako to urobiť, tak si myslím, že je to skôr politické gesto SPD,“ citoval Macinku server iDNES.cz. Macinkove slová, že odobrať vyznamenanie udelené prezidentom nie je možné bez súdneho rozhodnutia, potvrdil aj Pražský hrad.
Krok poľskej vlády
Rajchl v utorok zámer SPD vysvetľoval tak, že chcú nasledovať Poľsko, ktoré k tomuto kroku pristúpilo a Zelenskyj už poľský Rad Bielej orlice vrátil. V dôsledku toho sa viacerí ukrajinskí aj poľskí politici rozhodli navzájom vrátiť udelené vyznamenania. Spory vznikli po tom, čo ukrajinský prezident koncom mája pomenoval jednu z vojenských jednotiek názvom odkazujúcim na Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA), ktorá sa počas druhej svetovej vojny podieľala na masakroch desiatok tisícov poľského, židovského, či českého civilného obyvateľstva na Volyni a vo východnej Haliči.
Radom Bieleho leva I. triedy ocenil Zelenského bývalý český prezident Miloš Zeman v roku 2022, a to za obzvlášť vynikajúce zásluhy v prospech Českej republiky. Za výraznú podporu československej samostatnosti dostal v roku 1926 Rad Bieleho leva I. triedy aj fašistický diktátor Benito Mussolini. O dvanásť rokov neskôr bol ako spojenec Adolfa Hitlera jedným zo signatárov Mníchovskej dohody, ktorá ČSR pripravila o pohraničie a stala sa začiatkom jej zániku.