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Talianska pýcha zmizla pod hladinou: Luxusný parník sa stal obeťou tajomnej zrážky v hmle

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Taliansko bolo v druhej svetovej vojne porazené a jeho civilné i vojenské námorníctvo utrpelo obrovské škody. Taliani sa však smelo púšťajú do jeho obnovy. Symbolom ich snahy a schopností sa stáva zaoceánsky parník Andrea Doria. V mnohých smeroch ide o unikátne plavidlo, ktoré však počas jednej pokojnej plavby skončí na dne Atlantiku.

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