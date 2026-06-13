Trinásť poschodí hlboko pod zemou: Je toto tá najkrajšia studňa na svete?

INDIA - Vyprahnutá krajina indického Radžastánu ukrýva jedno z najfascinujúcejších architektonických diel staroveku, ktoré svojou precíznosťou a rozsahom vyráža dych aj súčasným inžinierom. Chand Baori je monumentálna stupňovitá studňa v dedine Abhaneri. Nie je to však len obyčajný zdroj vody. Je to obrátená pyramída vytesaná do zeme, ktorá v sebe spája matematickú dokonalosť, náboženskú symboliku a geniálne riešenie prežitia v nehostinných podmienkach púšte. S trinástimi úrovňami schodísk predstavuje vrchol stredovekého indického staviteľstva.
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