Hrad Rocca Calascio sa stal filmovou legendou: Zahviezdil v Mene ruže aj Jastrabej žene

TALIANSKO - Takmer 1500 metrov nad morom stojí jeden z najkrajších stredovekých hradov v Taliansku. Rocca Calascio je najvyššie položenou pevnosťou v krajine a dielom génia, ktorý chcel postaviť dokonale strážené panské sídlo. Prežil zemetrasenie i úpadok kráľovstva a dokonca pre svetovú kinematografiu vytvoril dychberúcu kulisu, ktorú nedokáže nahradiť žiadne digitálne štúdio.
