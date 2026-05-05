Hrôza na výletnej lodi: Záhadný vírus zabil troch ľudí, ďalší bojujú o život

S výletnou loďou pri pobreží Kapverdských ostrovov, kde sa vyskytla nákaza hantavirom, lekári novo spájajú sedem možných prípadov. Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s tým, že laboratórne potvrdené sú zatiaľ dva prípady, napísala v noci na dnešok agentúra Reuters. Traja ľudia zomreli a štyria sú chorí, z ktorých jeden je v kritickom stave. Hantavírus je zriedkavé, ale potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré sa šíri trusom infikovaných hlodavcov.
