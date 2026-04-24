Úžsný tip na výlet: Toto miesto na pri Rožňave vás ohromí krásou čerešňových kvetov

SLOVENSKO - Keď sa povie krajina rozkvitnutých čerešní, väčšine ľudí automaticky napadne Japonsko. Len málokto vie, že vlastný čerešňový zázrak má aj Slovensko. Nájdete ho na hornom Gemeri, v malej a nádhernej obci Brdárke pod Radzimom. Dedinka s približne šesťdesiatimi obyvateľmi sa každú jar stráca v záplave bielych korún stromov plných voňavých kvetov a svahy nad ňou sa menia na scenériu, ktorá pôsobí takmer neuveriteľne.
