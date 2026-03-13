Piatok13. marec 2026, meniny má Vlastimil, zajtra Matilda

Šokujúce zábery: Iránske Versailles je v troskách, UNESCO bije na poplach

Organizácia UNESCO vyjadrila hlboké znepokojenie nad osudom pamiatok svetového dedičstva v Iráne i celom regióne po tom, čo súčasná vojna množstvo historických pamiatok poškodila. Medzi poničeným kultúrnym dedičstvom je Golestánsky palác v Teheráne, ktorý je podľa agentúry Reuters často prirovnávaný k zámku Versailles, a historická mešita Džáma v Isfaháne známa svojou perzskou a islamskou architektúrou.

PS: Opozícia vyzýva Roberta Fica, aby podpísal ich list Vladimirovi Putinovi
Šaško: Garantujem, že míľniky rekonštrukcie nemocnice v Poprade budú naplnené
Basketbalové reprezentantky Alica Moravčíková a Natália Martišková reagujú pred domácim dvojzápasom kvalifikácie ME 2027
Stranu Demokrati riešia štátne orgány: Údajne majú mať financie z Ukrajiny! Reakcia Jaroslava Naďa
Strechu rodinného domu zachvátil požiar: Hasiči zasahovali v Podunajských Biskupiciach
Napätie pred stretnutím ústavných činiteľov: KDH od prezidenta očakáva konkrétne kroky
Martinčania cez aplikáciu nahlásili stovky problémov – radnica už viac než polovicu vyriešila
Martinčania cez aplikáciu nahlásili stovky problémov – radnica už viac než polovicu vyriešila
Šokujúce zábery: Iránske Versailles je v troskách, UNESCO bije na poplach
Diera v streche a kameň v spálni: VIDEO zachytilo pád meteoru! Po explózii poškodil NIEKOĽKO budov
Ochrana súkromia víťazí: Štáty EÚ sa dohodli na zákaze deepfakeov so sexuálnym obsahom
Európa v šoku: Rozhodnutie USA o ruskej rope je podľa Costu a Merza nebezpečné a nesprávne
Zvláštne ťahy u Vémolovcov: Lela sama s deťmi… po Karlosovi sa zľahla zem
Rodinné tajomstvo Legolasa z Mama, ožeň ma: Sestru odsúdili za PRENASLEDOVANIE slávnej speváčky!
Rana pre herecký svet: Zomrela hviezda seriálu Koruna... Pred mesiacom dostala ocenenie od kráľa!
Podraz na Ivanu?! Slováček ide zarábať na Slávikovi: Kšeft s nebohým Gottom (†80)
Diera v streche a kameň v spálni: VIDEO zachytilo pád meteoru! Po explózii poškodil NIEKOĽKO budov
Umenie v uliciach: 10 najkrajších murálov sveta, ktoré vám vyrazia dych
Pozrite sa na svoju mikinu: Ak máte pod golierom TENTO detail, mali by ste vedieť, na čo v skutočnosti slúži!
Pozreli sa na Ježišovu smrť očami lekárov: Ak si myslíte, že zomrel len na zranenia, nová štúdia vás vyvedie z omylu!
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Diaľničiari prezradili, čo sa ešte chystá na stavbe!

Paulína Bátovská Fialková a spol. opäť v akcii: Online prenos zo šprintu žien v Otepää
Náhla zmena v Niké lige: Zo sobotňajšieho šlágra medzi Spartakom a DAC nič nebude!
Petra Vlhová sa definitívne rozhodla: Z Jasnej poslala fanúšikom dôležitý odkaz
VIDEO Tvrdý český kapitán Gudas opäť na pretrase: Špinavým zákrokom zlikvidoval kapitána USA
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Týchto 5 drobností vás môže ročne pripraviť o stovky eur. Väčšina ľudí si to ani neuvedomuje
Nové pravidlá darovania 2 % dane v roku 2026: Možnosť poukázania podielu obom rodičom
Puding, kyslá smotana a tvaroh: Tento dezert som priniesla do práce a kolegyne chceli okamžite recept.
Mastné, spľasnuté alebo tvrdé lístkové cesto? Toto sú najväčšie chyby, ktoré pravdepodobne robíte aj vy.
Koľko múky na jedno vajce? Ľahké pravidlo, ktoré sa oplatí poznať
Vyprážaný syr z mikrovlnky? Výsledok vás milo prekvapí
Populárny výrobca televízorov začal zobrazovať reklamy v rozhraní TV. Firma tvrdí, že išlo len o test, používatelia hovoria opak
Ani americké vojnové lode zatiaľ nedokážu chrániť tankery v Hormuzskom prielive
Ukrajina otvorí svoje bojisko svetu: Spojenci dostanú dáta z frontu, na ktorých budú trénovať vojenskú umelú inteligenciu
Ruskí hackeri našli nový spôsob, ako ti ukradnúť Telegram, WhatsApp či Signal účet, hlási veľký úrad. Stačí jediná chyba používateľa
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest

Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Najväčší manipulátori zverokruhu: Patria medzi nich aj ľudia vo vašom blízkom okolí?
Stranu Demokrati riešia štátne orgány: Údajne majú mať financie z Ukrajiny! Reakcia Jaroslava Naďa
Fico pošle Zelenskému LIST kvôli Družbe: Podpisy opozičníkov CHÝBAJÚ, štipľavé reakcie sa okamžite dostavili!
Školácky OMYL v konsolidácii: Rýchle škrtanie sviatkov sa vláde vypomstilo, zamestnanci budú mať nárok na bonus!
Hrozivé slová iránskeho veľvyslanca: Nevylučujeme útok na Európu

