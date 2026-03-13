Šokujúce zábery: Iránske Versailles je v troskách, UNESCO bije na poplach

Organizácia UNESCO vyjadrila hlboké znepokojenie nad osudom pamiatok svetového dedičstva v Iráne i celom regióne po tom, čo súčasná vojna množstvo historických pamiatok poškodila. Medzi poničeným kultúrnym dedičstvom je Golestánsky palác v Teheráne, ktorý je podľa agentúry Reuters často prirovnávaný k zámku Versailles, a historická mešita Džáma v Isfaháne známa svojou perzskou a islamskou architektúrou.
