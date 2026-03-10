Bryndzové halušky bez výčitiek? Cibulková ukázala FIT recept, ktorý prekvapí kalóriami!

Tradičné slovenské jedlo v odľahčenej verzii? Bývalá tenistka Dominika Cibulková sa pochválila receptom na fit bryndzové halušky, ktoré majú len 555 kalórií na porciu, no zároveň až 40 gramov bielkovín. Klasiku z ovčej bryndze spojila s gréckym jogurtom a ponúkla aj alternatívu pre milovníkov mäsa či vegetariánov.
