Fascinujúce tvrdenie vedkyne: Známu sochu vraj vytvoril sám Michelangelo

Renesančný umelec Michelangelo nariadil svojim žiakom, aby časť jeho diel ukryli v tajnej miestnosti a ochránili ich tak pre budúce generácie, uviedla talianska bádateľka. Podľa presláveného historika umenia Giorgia Vasariho Michelangelo pred svojou smrťou v Ríme v roku 1564 spálil veľké množstvo vlastných kresieb a skíc. Odborníčka Valentina Salernová však tvrdí, že objavila doteraz nepublikované archívne dokumenty, ktoré odhaľujú plán s cieľom jeho diela tajne uschovať, informuje agentúra AFP. Jej práca zatiaľ čaká na recenziu odbornej verejnosťou.
