Na Donovaloch budujú nový bikepark, plánujú aj jazero

Zimy už nie sú to, čo bývali - snehová pokrývka je čoraz neistejšia, sezóny kratšie a aj lyžiarske strediská sa musia prispôsobovať realite meniacej sa klímy. Kým kedysi žili najmä zo zimných mesiacov, dnes posilňujú aj svoju letnú ponuku, aby zostali atraktívne počas celého roka. Donovaly nie sú výnimkou. Už čoskoro plánujú otvoriť veľký bikepark, na ktorý by mali neskôr nadviazať ďalšie projekty.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Spor o ropu sa vyostruje! Maďarsko sa vyhráža EÚ: Chcú blokovať prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku
Najnovší PRIESKUM: PS by tesne vyhralo pred Smerom, tretia Republika! V parlamente by bolo osem strán