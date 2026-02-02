Šokujúce zábery z Floridy: Zo stromov padajú zmrznuté leguány

Juhovýchod Spojených štátov cez víkend naďalej sužovalo nezvyčajne silné zimné počasie. V Severnej Karolíne napadlo až 50 centimetrov snehu a vo floridskom Orlande padol viac ako 100 rokov starý teplotný rekord, napísala agentúra AFP. Na Floride kvôli mrazu padali zo stromov leguány, uviedla miestna televízna stanica WPLG 10. Približne 140-tisíc zákazníkov v juhovýchodných štátoch zostáva bez elektriny. Súčasná vlna extrémneho počasia nasleduje po tom, čo veľkú časť USA zasiahla zimná búrka, v dôsledku ktorej podľa AFP zomrelo viac ako sto ľudí.
