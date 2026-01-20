AI, ktorá „vyzlieka“ ženy a deti? Europoslankyňa bije na poplach a žiada okamžitý zásah

Umelá inteligencia má pomáhať, nie ubližovať. Podľa europoslankyne Veroniky Ostrihoňovej však dnes existujú AI nástroje, ktoré dokážu bez vedomia a súhlasu „vyzliekať“ ženy aj deti a vytvárať sexuálne deepfaky. Vyzýva preto Európsku komisiu na okamžitý zásah a tvrdí, že ide o vážne systémové zlyhanie, ktoré ohrozuje dôstojnosť, bezpečnosť a práva najzraniteľnejších.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
AKTUÁLNE V Bratislave namerali vysoké hodnoty rakovinotvorného benzénu: Zápach cítiť od Ružinova po Patrónku
Obrovská TRAGÉDIA! Chlapec si pri škole vyhrabal v snehu tunel, zrútil sa na neho a zomrel: Šokujúce DETAILY
Tragické železničné nešťastie v Španielsku: Objavili sa šokujúce fotografie! TOTO snáď nie je možné