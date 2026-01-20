Dráma u Beckhamovcov: Najstarší syn chce s rodičmi komunikovať len cez právnikov, toto je DÔVOD!

Rodina Beckhamovcov bola roky považovaná za symbol pevného rodinného puta. O to väčším šokom je fakt, že vzťahy medzi najstarším synom Brooklynom a jeho rodičmi sú momentálne na bode mrazu. Podľa zahraničných médií zašli až tak ďaleko, že Brooklyn požiadal rodičov, aby ho kontaktovali výhradne prostredníctvom právnikov.
