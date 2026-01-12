Predvýplatový recept na moravský zelník na plechu bez námahy. Tieto kapustové placky navrstvíte na plech a o nič viac sa nestaráte

undefined
Z tohto receptu sa nasýtí celá rodina a príprava nebude trvať dlho ako pri klasických kapustových plackách. Vynikajúci obed plný vitamínov. Kyslá kapusta sa radí medzi top potraviny s veľkým podielom vitamínu C. Aj keď viem, že pečením sa vitamíny strácajú, stále tam ostane niečo, čo môže pomôcť nášmu telu. Odporúčam preto tento vynikajúci obed, ktorým sa môžete pochváliť aj vy. Slanina na vrchu je iba čerešničkou na torte, ale nemusíte ju pridávať vôbec. Nám to doma chutí aj bez slaniny. Máme radi poriadne pripečený vrch.