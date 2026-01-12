Da Vinciho kód: Na obraze našli DNA, možno patrí samotnému Leonardovi

Medzinárodný vedecký tím našiel s pomocou nákladných metód stopy DNA na kresbe pripisovanej renesančnému géniovi Leonardovi da Vincimu. Nie je vylúčené, že patrí samotnému majstrovi a univerzálnemu učencovi, k identifikácii jeho DNA však ešte zostáva ďaleká cesta. O doteraz neoficiálnej štúdii informoval časopis Science.
