Rím zavádza vstupné pre turistov k fontáne di Trevi

Turisti budú od 7. januára musieť zaplatiť dve eurá za vstup k slávnej fontáne di Trevi v Ríme. O rozhodnutí radnice informovala agentúra APA s odvolaním sa na miestne médiá. Opatrenie má do mestskej pokladne priniesť zhruba 20 miliónov eur ročne. Obyvatelia talianskeho hlavného mesta si budú môcť ikonickú pamiatku pozrieť zadarmo.
