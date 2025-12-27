Petra Dubayová sa pochválila krásnou rodinkou: Aha, ako sa so sestrou podobajú!

Herečka Petra Dubayová rozhodne nepatrí k mamičkám, ktoré by svoju materskú dovolenku trávili len doma s bábätkom. Svojho aktívneho životného štýlu sa nevzdala ani po pôrode a aj teraz si užíva výlety, prechádzky alebo dokonca turistiku. Nedávno sa na výlet vybrala aj so svojou a Jakubovou rodinou.
