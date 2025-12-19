Jediný liek existoval už v roku 2021, deti ho dostanú až teraz: Verejný ochranca práv odhaľuje zlyhanie systému!

undefined
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ukončil preskúmavanie podnetu týkajúceho sa dostupnosti liečby pre deti s achondropláziou. V rámci konania verejný ochranca práv analyzoval postup kompetentných orgánov z hľadiska vnútroštátneho aj medzinárodného práva, najmä záväzku chrániť najlepší záujem dieťaťa zakotvený v Dohovore o právach dieťaťa a záväzkov vyplývajúcich z práva na výhody vedeckého pokroku a z práva na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia zakotveného v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.