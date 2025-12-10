Princezná Kate OČARILA novým vzhľadom: Jej vlasy sú hitom sezóny!

Princezná Kate opäť raz pritiahla na seba veľkú pozornosť. Na nedávnom podujatí Royal Variety Performance v Londýne zažiarila nielen v nádherných zamatových šatách, ale aj s novou, o niekoľko odtieňov svetlejšou farbou vlasov. Tá jej okamžite omladila tvár a dodala žiarivý, svieži vzhľad.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Totálny bordel! Energopomoc ľuďom zatiaľ veľmi nepomáha: Infolinky nestíhajú, ľudia riešia jeden problém za druhým
AKTUÁLNE Mimoriadne udalosti na železnici v Bratislave! Pri hlavnej stanici sa vykoľajili DVA vlaky