„Bez neho by sme dnes neboli traja!“ Samo Tomeček sa stal otcom! Synčekovi dali netradičné meno

Emotívne priznanie speváka Sama Tomečka obletelo sociálne siete. Noc, ktorá sa začala ako jedna z najťažších v jeho živote, sa napokon zmenila na najkrajšiu – stal sa otcom. Jeho partnerka Dominika bojovala o život, predčasne narodený syn sa ukázal ako veľký hrdina. A rodina nešetrí vďakou lekárom z bratislavskej nemocnice Bory.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Maskovaná lúpež v bratislavskom nákupnom centre: VIDEO Páchatelia mali sekery, brali šperky! Polícia je na nohách
IGNORÁCIA opatrovateľov priviedla Jamesa (†41) do hrobu: DESIVÉ odhalenie lekárov, NEUVERITEĽNÉ, čo mal v bruchu!