EÚ pomáha štátom vrátane Slovenska s evakuáciou občanov z Blízkeho východu

BRUSEL - Európska únia začala pomáhať Slovensku a ďalším členským štátom s repatriáciou svojich občanov uviaznutých na Blízkom východe v dôsledku vojny, informovala podľa agentúry AFP eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
Lahbibová oznámila, že Slovensko, Taliansko a Rakúsko boli prvé tri krajiny, ktoré sa obrátili na EÚ so žiadosťou o pomoc pri financovaní letov z Blízkeho východu. O úhradu väčšiny nákladov môžu požiadať na základe mechanizmu civilnej ochrany EÚ. Belgická eurokomisárka očakáva, že mechanizmus aktivujú v najbližších dňoch aj ďalšie krajiny. Niekoľko z nich už podľa nej začalo evakuovať svojich občanov aj bez asistencie Bruselu. Na Blízkom východe sa nachádza približne 500.000 obyvateľov EÚ, ale nie všetci z nich budú chcieť odísť.
Európske štáty sa zatiaľ zameriavali hlavne na repatriáciu uviaznutých v regióne v dôsledku vojny, ktorú v sobotu spustili americké a izraelské údery na Irán. EÚ však zostala vo veľkej miere na okraji týchto bojov a musí sa vyrovnávať s následkami konfliktu, zatiaľ čo s obavami sleduje vplyv rastúcich cien energií, napísala AFP. Brusel podľa agentúry tiež pozorne sleduje, či nedôjde k nárastu počtu utečencov z Blízkeho východu.
Kallasová zvolala rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín EÚ a Perzského zálivu
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová podľa AFP zvolala na štvrtok rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín EÚ a Perzského zálivu. Na zasadnutí prostredníctvom videokonferencie sa majú zaoberať pokračujúcou vojnou. Zásah proti Iránu a jeho odvetné údery na Izrael a štáty Perzského zálivu viedli k uzavretiu vzdušného priestoru viacerých krajín a zrušeniu vyše 12.900 letov medzi sobotou a pondelkom, ako vyplýva z údajov spoločnosti Cirium.
Slovensko zatiaľ zorganizovalo dva z desiatich schválených repatriačných letov. Na bratislavské letisko v utorok podvečer dopravili vojenské lietadlo Spartan a vládny Airbus viac než 100 slovenských občanov a troch Čechov z Jordánska. Na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR sa so žiadosťou o pomoc podľa pondelňajších informácií obrátilo 5000 občanov SR nachádzajúcich sa na Blízkom východe. Väčšina z nich je zaregistrovaná v Spojených arabských emirátoch. MZVEZ v utorok Slovákom v regióne odporučilo, aby sa z bezpečnostných dôvodov individuálne nepresúvali do krajín, odkiaľ prebieha evakuácia.