Zázračný strom: Zasiahol ho blesk, dnes vraj lieči ľudí

V bolívijskom meste La Paz sa nachádza strom, ktorý sa stal nečakanou pútnickou atrakciou. Pred niekoľkými rokmi doň počas silnej búrky udrel blesk. Strom zásah prežil, no jeho kmeň zostal hlboko rozštiepený a z rany začala vytekať živica. Práve od tohto momentu sa z neho stalo miesto, ktoré miestni považujú za posvätné.
