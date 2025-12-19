Najslnečnejšie zimné strediská: Tu si lyžovačku užijete pod modrou oblohou

Ak máte radi lyžovanie, určite dobre viete, že pre skvelú lyžovačku nestačí len kvalitný sneh. Veľmi dôležité je aj pekné počasie. Je veľký rozdiel, či si užívate slnkom zaliate svahy, alebo je pochmúrne až hmlisto.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
TMA ako v rohu, obyvatelia v šoku! Mestá na západe Slovenska zasiahol masívny výpadok elektriny
Dráma uprostred summitu EÚ o pôžičke Ukrajine: V noci zaznelo desivé varovanie z Kremľa! TOTO obsahovalo
Bývalý Ficov poradca vybuchol od zlosti: Pán Lajčák, toto je na UTERÁK! Epsteinov archív Chmelára vytočil do biela!