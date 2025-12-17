Lyžiarske strediská Rakúsko: Najlepších 10 miest

Zima je tu a to znamená jediné: Alpské svahy na vás už netrpezlivo čakajú! Je načase oprášiť lyže, snowboard, poriadne sa obliecť a vyraziť za neprekonateľným adrenalínom a kilometrami špičkovo upravených zjazdoviek. Pripravte sa na najlepšiu snehovú nádielku tejto sezóny. Cieľom sú samozrejme lyžiarske strediská v Rakúsku!
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Policajti neverili vlastným očiam! Vodič začal pred kontrolou cvičiť, aby nenafúkal: Autentické VIDEO zverejnili
Šéf tajnej služby v ďalšom megaškandále: Medzinárodná izolácia, podraz českých partnerov a pomoc Rusom!
MIMORIADNE Pri železničnej trati našli muníciu z II. svetovej vojny! Doprava je prerušená: Zasahujú všetky zložky