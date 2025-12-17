Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Lyžiarske strediská Rakúsko: Najlepších 10 miest

Zima je tu a to znamená jediné: Alpské svahy na vás už netrpezlivo čakajú! Je načase oprášiť lyže, snowboard, poriadne sa obliecť a vyraziť za neprekonateľným adrenalínom a kilometrami špičkovo upravených zjazdoviek. Pripravte sa na najlepšiu snehovú nádielku tejto sezóny. Cieľom sú samozrejme lyžiarske strediská v Rakúsku!

Vedci z UKF pomocou experimentov ukážu žiakom, ako funguje elektrina
Tlačová konferencia Erika Tomáša z Úradu vlády SR
Ombudsman Dobrovodský: Stavebná amnestia má závažné následky na dodržiavanie ľudských práv
Motoristi, POZOR: Máte auto
FOTO Tragická nehoda na priechode!
FOTO Dráma na D1: FOTO
Kremnica plánuje novú karanténnu stanicu a útulok pre zvieratá pri kompostárni
Zamestnanci Louvru budú pokračovať
Bizár v Dubňanoch Vodič v obci Dubňany
Andrej Babiš
AKTUALIZOVANÉ Tragická správa z frontu:
Premiéra filmu Pod parou.
Nick Reiner
U Peťa Nagya by
Na Česko-Slovenskom plese vystúpi
Lyžiarske strediská Rakúsko: Najlepších
FOTO Slabé klopanie z rakvy
Demencia nemusí byť osud:
Odsúvate materstvo? Spozornieť by
Romantický pobyt či wellness
Slováci sa pýtali, odborníci
Nevšedný dizajnový prvok, ktorý
Dôležitá novinka pre Bratislavu
Vláda odklepla výstavbu nových rýchlonabíjačiek po celom Slovensku: Pozrite si, kde všade vyrastú! (prehľadná mapa)
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Mocca ovály s kávovým zrnkom
Čokoládové vianočné rožteky
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Obrovský úspech pre Slovensko: Okrem umiestnenia v TOP3 sme siahali na ďalšie pódium
VIDEO Hrozivý moment v cieli: Lyžiarska hviezda zostala v úplnom šoku z toho, čo sa stalo
Blíži sa Lewandowského koniec v Barcelone? Poľský kanonier obdržal ponuku na prestup
Slávni odchovanci United sa postavili na stranu hráča a naložili Amorimovi: Musí odísť kvôli svojej kariére
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Používatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOS
Nový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každý
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Rastie z nej módna ikona: Dcéra Beckhamovcov má predpoklad byť úspešnejšia ako jej rodičia
Vodič v obci Dubňany
Šéf tajnej služby v
MIMORIADNE Pri železničnej trati
Vyhnal ich štát a
Vyhnal ich štát a zlé podmienky: Jeden z najúspešnejších startupov sa rozhodol odísť zo Slovenska

