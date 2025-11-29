Cukrovka prichádza potichu: 6 príznakov, ktoré neignorujte

November každoročne upriamuje pozornosť na jedno z najrozšírenejších chronických ochorení – cukrovku. Svetový deň diabetu pripadá na 14. novembra a vznikol na zvýšenie povedomia o tomto zdravotnom probléme. Počet pacientov s diabetom neustále rastie a podľa odborníkov trpí ochorením približne každý desiaty človek na svete.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Obrovská rana pre Rusko: Ukrajinci zničili jedno z najvzácnejších lietadiel! Testovalo laserové zbrane
KONIEC obľúbeného obchodu mnohých Slovákov: Známa značka s oblečením oznámila svoj čierny piatok