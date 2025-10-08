Streda8. október 2025, meniny má Brigita, zajtra Dionýz

Kandovan – jediná obývaná skalná dedina na svete

V severozápadnom Iráne na úpätí vyhasnutej sopky Sahand neďaleko mesta Tabríz leží malá dedinka Kandovan. Na prvý pohľad vyzerá, akoby ju tvorili obrovské kamenné kužele pripomínajúce včelie úle. V skutočnosti sú to jedinečné skalné príbytky, ktoré si miestni ľudia po stáročia vlastnoručne vytesávali do stuhnutej sopečnej horniny.

Tlačová konferencia Denisy Sakovej po rokovaní vlády
Správy
Tlačová konferencia po rokovaní vlády SR
Správy
Vyjdarenie ministra školstva Tomáša Druckera pred rokovaním vlády
Správy

Domáce správy

FOTO Polícia pátra
Polícia opäť žiada verejnosť o pomoc: Pátra po nezvestnom Lukášovi Ištokovi z Považskej Bystrice
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Martina Bajo Holečková
Gašpar po nehode volal krajskému policajnému šéfovi, ten prišiel v civile: Opozičná SaS hovorí o podozreniach
Domáce
Maroš Žilinka
Kauza letu vládneho špeciálu do Nemecka nekončí! Maroš Žilinka podal správnu žalobu pre nevyhovenie infožiadosti
Domáce
Gbely zavádzajú mestskú políciu: Obyvatelia sa dočkali, prvé hliadky vyrazia už v roku 2026
Gbely zavádzajú mestskú políciu: Obyvatelia sa dočkali, prvé hliadky vyrazia už v roku 2026
Regióny

Zahraničné

Andrej Babiš
Rokovania o koalícii v Česku sa blížia k záveru: Babiš chce mať jasno do piatka!
Zahraničné
Hrozí ZIMA, aká tu
Hrozí ZIMA, aká tu dlho nebola: Tieto FAKTORY to naznačujú! TU má onedlho snežiť až 36 hodín bez prestávky
Zahraničné
Greta Thunbergová
Thunbergová tvrdí, že ju i ďalších aktivistov z flotily Global Sumud mučili
Zahraničné
Šokujúce vyhlásenie Tuska o
Šokujúce vyhlásenie Tuska o Nord Streame: Hanbiť by sa mali tí, ktorí ho postavili!
Zahraničné

Prominenti

Nebezpečná OPERÁCIA známej Slovenky:
Nebezpečná OPERÁCIA známej Slovenky: NÁDOR na chrbtici!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Isabel Lucas
Kráska z Transformerov tehotenské bruško už neschová: PRVÉ DIEŤA v 40-ke!
Zahraniční prominenti
Katarína Brychtová
Brychtová o mrazivom príbehu z Pošty pre teba: VRAH si do relácie pozval manželku svojej obete!
Domáci prominenti
Hviezdnej herečke sa do
Hviezdnej herečke sa do očí nepozriete: FOTO Prsia mala ako pomaranče v sieťke!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kandovan – jediná obývaná skalná dedina na svete
dromedar.sk
FOTO TAKTO lacno zastavíte rosenie
TAKTO lacno zastavíte rosenie okien: Budete sa čudovať, že ste to nevyskúšali skôr!
Zaujímavosti
FOTO Ilustračné foto
Tehotná Britka šokuje záhadnou závislosťou: Denne zje až desať hárkov papiera, vraj jej chutí ako čokoláda!
Zaujímavosti
FOTO Šok pri prechádzke po
Šok pri prechádzke po pláži: Objavili tvora, ktorý vyzeral ako mimozemšťan! Vedci varujú, nedotýkajte sa
Zaujímavosti

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!
Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Šport

FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
Petra Vlhová
ROZHOVOR Slzy, skromnosť a veľké ambície: Famózna Zapletalová túži po MS vyletieť až medzi špičku
Beh
VIDEO Cígerovi hokej veľmi nechýba: Bol som na Slovane a vydržal som jednu tretinu
Podcast Šampióni
Skvelý prvý set, smutný koniec: Šramková bojovala proti Sabalenkovej ako nebojácna tigrica
WTA

Auto-moto

V Dacii projekt
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava

Kariéra a motivácia

Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Aktuality
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
Kariera.sk TS
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Dezerty
Ako upiecť tekvicu Hokkaido: Netreba ju šúpať, len dobre dochutiť
Rady a tipy

Technológie

AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
Správy
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Bezpečnosť
Veľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údaje
Android
„Otec umelej inteligencie“ varuje: Toto už nie je sci-fi. AI začína konať podľa vlastnej vôle a môže ohroziť civilizáciu
Umelá inteligencia

Bývanie

Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Pre kutilov

Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty

Generácia Z a návrat k autenticite: Kaia Gerber ako symbol
Zahraničné celebrity
Zahraničné
Greta Thunbergová
Zahraničné
Robert Fico
Domáce
Šokujúce vyhlásenie Tuska o
Zahraničné
