Kandovan – jediná obývaná skalná dedina na svete

V severozápadnom Iráne na úpätí vyhasnutej sopky Sahand neďaleko mesta Tabríz leží malá dedinka Kandovan. Na prvý pohľad vyzerá, akoby ju tvorili obrovské kamenné kužele pripomínajúce včelie úle. V skutočnosti sú to jedinečné skalné príbytky, ktoré si miestni ľudia po stáročia vlastnoručne vytesávali do stuhnutej sopečnej horniny.
