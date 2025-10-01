Fascinujú zistenie o Pompejach: Mesto žilo aj po zničujúcej erupcii Vezuvu

TALIANSKO - Nedávne archeologické vykopávky v Pompejach naznačujú, že mesto bolo po výbuchu sopky Vezuv v roku 79 znovu obývané, napísala agentúra AFP. Erupcia sopky zasypala mesto popolom a zaliala lávou, časť mesta sa tak uchovala takmer nedotknutá.
