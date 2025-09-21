Ikonická veža v jazere: Viete, kde sa nachádza a ako vznikla?

Curon, známe aj ako Graun, je malé mestečko v talianskom Južnom Tirolsku, preslávené ikonickou vežou zo 14. storočia, ktorá sa týči priamo z vody jazera Resia. Pripomína dedinu, ktorá v päťdesiatych rokoch navždy zmizla pod hladinou.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Naháňačka ako z filmu: Do veľkej pátracej akcie boli zapojení slovenskí aj českí policajti! V nasadení je aj vrtuľník
Nahnevaní policajní odborári posielajú ministrovi vnútra tvrdý odkaz: Chceme vidieť skutky, sľuby nám už nestačia!