Údolie motýľov na Rhodose: Unikátna prírodná rezervácia s tisíckami pestrofarebných krídel

GRÉCKO - Bujná zelená dolina neďaleko dedinky Theológos na gréckom Rhodos sa každé leto mení na čarovný raj. Údolie motýľov patrí k najznámejším prírodným unikátom ostrova. Počas pár letných mesiacov ho zaplavia stovky pestrofarebných motýľov druhu Panaxia, ktoré vás na chvíľku prenesú do čarovného farebného sveta. Okrem tohto fascinujúceho fenoménu ponúka údolie aj hustý les, vďaka čomu je to ideálne miesto na túry či vychádzky, počas ktorých si užijete tunajšiu prírodu.
