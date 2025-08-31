Európske Maldivy: Ostrov Harris má prekrásne pláže aj drsnú prírodu

ŠKÓTSKO - Biele piesočné pláže a priezračné tyrkysové more – to sú najväčšie lákadlá škótskeho ostrova Harris, vďaka ktorým si vyslúžil prezývku „škótske Maldivy“. Je súčasťou súostrovia Vonkajšie Hebridy a okrem nádherného pobrežia ponúka aj drsnú prírodu v kombinácii so zaujímavou históriou. Niet preto divu, že magazín National Geographic ho zaradil medzi najlepšie svetové dovolenkové destinácie na rok 2025.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Vražda v Partizánskom rozhádala aj verejnosť: Bývalý admin policajného Facebooku zaútočil, dali ste si šlofíka?!
Dramatické sekundy v Košiciach: Muž (78) kričal o pomoc spoza zamknutých dverí, polícia musela do bytu vraziť!
Šéf SIS má po nehode pod Zoborom ďalšie nečakané problémy: Nedostatky s STK a otázne majetkové priznanie!