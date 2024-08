VIDEO Dovolenkárka si prenajala izbu s výhľadom na more: Keď to zbadala, skoro odpadla! Nechutný podvod

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WESTERLAND – Dvadsaťosemročná dovolenkárka Sonja Dennigová si prostredníctvom Airbnb rezervovala ubytovanie s nádherným výhľadom. Po príchode do izby však zažila šok. Podľa opisu malo ísť o malebný výhľad na more, no v skutočnosti prišlo obrovské sklamanie.