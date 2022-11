Ukrajinka má ťažké srdce na prezidenta Zelenského: Kvôli tomuto sa musela vydať za vojaka

KYJEV - Leda Kosmačevská (33) z Kyjeva na sociálnych sieťach oznámila, že prijala ponuku na sobáš. Vydá sa za kamaráta, ktorý už 15 rokov žije so svojím partnerom a momentálne slúži v ukrajinskej armáde. Chce tak poukázať na potrebu povoliť sobáše rovnakého pohlavia, aby ľudia LGBTI+ sa napríklad mohli dostať za svojím partnerom do nemocnice.

"Stanem sa vojakovou manželkou. Nie preto, že ho milujem, ale pretože prezident mojej krajiny ešte nereagoval na prosbu verejnosti podpisujúcu sa pod petíciu o homosexuálnych sobášoch," uviedla Kosmačevská. Prípad zaujal nielen niektoré ukrajinské médiá, ale aj stanicu BBC či ruský server Meduza, pôsobiaci v lotyšskom exile. V petícii žiadajú, aby prezident Volodymyr Zelenskyj povolil sobáše osôb rovnakého pohlavia. Do leta ju podpísalo 25 000 ľudí, čo je dostatočný počet na posúdenie požiadavky. V tomto bode sa však proces zastavil. Zelenskyj sa vyjadril, že počas vojny nebudú také sobáše povolené, ale vláda má alternatívu v podobe registrovaného partnerstva. Medzitým uplynulo päť mesiacov a nie sú vidieť žiadne kroky v tomto smere, píše BBC na webe svojej ruskej redakcie.

Kosmačevská vysvetlila, že jej kamarát sa krátko po ruskej invázii z 24. februára prihlásil ako dobrovoľník do armády. V najbližšej dobe by ho mali poslať na obzvlášť nebezpečný frontový úsek. Kvôli tomu sa rozhodol, že sa musí oženiť. Partneri totiž nie sú v očiach úradov príbuzní, a preto partnera nepustia za milovaným človekom na jednotku intenzívnej starostlivosti ani do márnice, ani mu neoznámia, že jeho partner bol zajatý. Pokiaľ by došlo k najhoršiemu, partner nebude smieť identifikovať telo či zdediť pozostalosť. Na to sú oprávnení len blízki príbuzní alebo manželka. Kozmačevská hovorí, že v najhoršom prípade prevezme zodpovednosť za vyhľadanie, rozpoznanie a pochovanie tela. "Keď to bude potrebné, poviem lekárovi, že si muž prial byť darcom orgánov. Neobrátim sa na kňaza, pretože muž si to neprial."

Kamarát sa podľa Ledy najviac bojí toho, že zmizne ako nezvestný bez stopy a nikto sa nedozvie, čo sa s ním stalo. Mŕtveho možno často vo vojne identifikovať len na základe častí tela. A tie dokáže rozpoznať len partner, hoci v ukrajinskom práve sa také svedectvo nepovažuje za dostatočné. Kosmačevská ako manželka bude v takom prípade "sprievodcom", ktorý dokáže priviesť kamarátovho partnera do márnice. Nie je vraj žiadnou aktivistkou LGBTI+ a nikdy sa nezúčastnila demonštrácií za ich rovnoprávnosť, ale nemyslí si, že je správne, že sa partneri rovnakého pohlavia ocitajú počas vojny v bezprávnom postavení. "Je to nespravodlivé, hrozné a bolestné."

Leda podľa vlastných slov bojuje za práva Ukrajincov a Ukrajinek: "Rozhodla som sa stať manželkou, pretože mám rada svoju krajinu a dúfam, že moja krajina má tak rada všetkých svojich občanov, aby sa o nich starala bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. Ak to vyzerá ako protest, tak je to protest proti stredoveku v hlavách mnohých spoluobčanov, proti zvieracej kazajke presadzovanej krajinou, ktorá sa snaží nás zničiť," povedala pre ruskú redakciu BBC. "Je to tiež prosba k vláde, aby bránila všetkých ukrajinských občanov, aby nemuseli utekať a aby netrpeli," dodala.