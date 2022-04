Experti zverejnili odporúčanie pre niektorých zaočkovaných ľudí: Ak ste dostali túto vakcínu, čítajte

Nová štúdia od Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zverejnená koncom marca skúmala, ako veľmi sú jednotlivé vakcíny účinné v roli "posilňovača". Výsledky naznačujú, že plne zaočkovaní Američania, ktorí dostali jednodávkovú vakcínu Johnson & Johnson, sú lepšie chránení po tom, čo dostali aj posilňovaciu vakcínu na báze mRNA (Pfizer alebo Moderna) namiesto posilňovacej dávky Johnson & Johnson.

Galéria fotiek (3) Vakcína od Johnson & Johnson

Zdroj: SITA/Cheryl Gerber/Johnson & Johnson via AP

Od decembra 2021 do 1. marca 2022 zhromaždili nezávislí výskumníci údaje z viac ako 80 000 pohotovostných miestností a viac ako 25 000 hospitalizácií medzi dospelými s ochorením podobným covidu v desiatich štátoch. Zistili, že jedna dávka Johnson & Johnson bola pri prevencii návštevy pohotovosti účinná iba na 24 percent a proti hospitalizácii počas vrcholnej vlny omikron na 31 percent. "To je príliš málo, najmä v tomto svete, kde máme prístup k iným veciam. Jednou prioritou je zabezpečiť, aby si ľudia, ktorí dostali iba jednu dávku vakcíny Johnson & Johnson, boli vedomí toho, že by mali dostať, pokiaľ možno, vakcínu na báze mRNA," povedala Natalie Deanová, bioštatistka na Emory University's Rollins School of Public Health.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/AP/Charlie Riedel, Liselotte Sabroe, Boris Roessler

Pri porovnávaní účinnosti rôznych kombinácií vakcín vedci zistili, že dve dávky Johnson & Johnson boli výrazne menej ochranné ako ktorákoľvek iná vakcína a posilňovacia dávka. Podľa výskumu boli tieto dve dávky účinné len na 54 percent. Na druhej strane, tri dávky mRNA vakcíny boli účinné na 83 percent, zatiaľ čo kombinácia dávky Johnson & Johnson s posilňovacou dávkou na báze mRNA (Pfizer alebo Moderna) bola účinná na 79 percent. Ak ste už dostali posilňovaciu dávku vakcíny Johnson & Johnson, experti z CDC odporúčajú dať sa zaočkovať druhou posilňovacou dávkou na báze mRNA.

"Zdá sa, že mRNA vakcíny poskytujú väčšiu ochranu," uviedol výkonný riaditeľ centra International Vaccine Access Center na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health William Moss. Podľa jeho slov je najlepšie dať sa zaočkovať troma dávkami vakcíny na báze mRNA.