FOTO Dievčina si objednala kilo sladkých zemiakov: Keď ale uvidíte, čo si našla v balíku!

Istá Naomi z Londýna si z veľkoskladu Wholesalers objednala jeden kilogram svojich obľúbených sladkých zemiakov. Po ich doručení však zostala v šoku. Namiesto očakávaného vrecka sa totiž v balíku nachádzal jediný obrovský kilový zemiak. "Objednala som si kilo batatov. Poslali mi takéhoto mutanta," napísala na Twitteri pod fotku zemiaku, ktorý nazvala "Potatozilla".

I ordered 1kg of sweet potatoes from the Wholesalers. They sent one single mutant potato -behold PotatoZilla pic.twitter.com/pWXyXOtAa8