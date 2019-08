Mladík si zmenil meno, teraz nemôže vycestovať do zahraničia: To naozaj sa chce volať TAKTO?!

CORNWALL - Tridsaťtriročný chlapík menom Kenny pravdepodobne docestoval. Nedávno si zo žartu zmenil priezvisko na Fu-Kennard, dnes sa dosmial. Podľa úradov je totiž toto priezvisko príliš urážlivé na to, aby mu ho zapísali do cestovných dokladov. Niekoľkokrát napadol rozhodnutie pasovej kancelárie, no neúspešne.