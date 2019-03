FOTO Tehotný mladík (28) porodil dieťa: Toto bolo na mojom tehotenstve najhoršie

Vlani v novembri preletela médiami správa o tom, že transsexuál Wyley priviedol cisárskym rezom na svet zdravého synčeka Rowana. "Pre mňa a môjho snúbenca bolo tehotenstvo veľkým prekvapením. Mal som 21 rokov, keď som sa rozhodol pre zmenu identity, ale rozhodol som sa ponechať si ženské pohlavné orgány. Nerátal som s tým, že budem po toľkých dávkach testosterónu fungovať ako žena," spomína si čerstvý otecko.

Zdroj: profimedia.sk

Priznáva, že z tehotenstva má zmiešané pocity. Častokrát to vraj bolo ako hormonálna búrka, ktorá ho privádzala do stavov úzkosti. Niekedy to bolo naozaj ťažké. Lepšie obdobie striedalo to horšie.

Zdroj: profimedia.sk

A nepomohlo ani to, keď na Simpsona ukazovali ľudia prstom a robili si z neho posmešky. Niektorí ho dokonca označovali ako "ono", pretože vraj nie je ani muž ani žena. "Napriek tomu som veľmi šťastný, že sme to absolvovali a teraz sa tešíme zo syna," hovorí 28-ročný mladík.

Zdroj: profimedia.sk

So snúbencom Stephanom Gaetom vraj premýšľajú o ďalšom dieťati, ale už nie o biologickom. Na obdobie, keď ho jeho Rowan kopal v bruchu síce Wyley spomína rád, ale odmieta sa znovu vracať k ženskej identite. A takisto už viac nechce čeliť výsmechu okolia.