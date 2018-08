Najväčšie klišé v tetovaniach: Pozri, ktoré motívy sú out a prečo by si si ich nemal dať na kožu

BRATISLAVA - #Kérka je na celý život, nielen na okamih. A preto si treba sakramentsky dobre premyslieť výber motívu, ktorý si zvečníte na telo. Podľa vychýrených tatérov by ste pri jeho výbere nemali zabúdať na jedno pravidlo: „Nie všetko, čo nájdete na internete, je IN.“ To, že má rovnaký motív zvečnený na pokožke množstvo ľudí, ešte automaticky neznamená, že ide o umelecké dielo. Je to klišé, ktorému by ste sa mali radšej vyhýbať.