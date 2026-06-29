AKTUÁLNE V časti Banskej Štiavnice je nedostatok vody: Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu!

BANSKÁ ŠTIAVNICA - V miestnej časti Banky v Banskej Štiavnici bola pre nedostatok vody vyhlásená mimoriadna situácia. Pre obyvateľov a rekreantov zabezpečujú pitnú vodu cisternami. Na svojej webovej stránke o tom informovala banskoštiavnická samospráva.
Mimoriadnu situáciu v miestnej časti Banky mesto vyhlásilo v súvislosti s pretrvávajúcim suchom, nedostatkom zrážok a následným vyschnutím lokálnych studní. „Ide o dlhodobý problém, ktorý nastáva vždy v lete. Samozrejme, v takýchto teplotách a suchách je to o to viac,“ skonštatovala primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková. V miestnej časti žije vyše 80 obyvateľov, mnoho ďalších nehnuteľností využívajú rekreanti. Pitnú vodu im nateraz dovážajú cisterny, v budúcnosti by mala situáciu vyriešiť výstavba vodovodu.
„Mesto pripravilo projektovú dokumentáciu, je vydané vodoprávne povolenie na jeho vybudovanie. Investorom bude Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, má ísť o spoločný vodovod z Rozgrundu cez Banky a obec Vyhne,“ uviedla primátorka s tým, že celý projekt je pripravený, no čaká na uvoľnenie finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia SR.
Nedostatok vody aktuálne trápi viaceré regióny Slovenska. K obmedzeniu výroby pitnej vody došlo na úpravni vody Turček v Kremnických vrchoch, problémy majú tiež obce Mojmírovce, Svätoplukovo či Čab v okrese Nitra i Koplotovce v okrese Hlohovec. Mimoriadne opatrenia na zabezpečenie plynulého zásobovania pitnou vodou bolo potrebné prijať aj vo viacerých obciach na východe Slovenska.