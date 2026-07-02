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Otrasný prípad z Ohia: 16 detí žilo roky v izolácii, štyroch dospelých obvinili

Policajná páska obklopuje dom v Hamdene v štáte Ohio, z ktorého podľa úradov odviedli 16 detí a zatkli štyroch dospelých
Policajná páska obklopuje dom v Hamdene v štáte Ohio, z ktorého podľa úradov odviedli 16 detí a zatkli štyroch dospelých (Zdroj: TASR/AP/Carolyn Kaster)
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TASR

WASHINGTON - Úrady v americkom štáte Ohio zadržali štyri osoby, ktoré sú podozrivé z ohrozovania života maloletých. Ide o rodičov a starých rodičov 16 detí, ktoré boli objavené náhodne pri prehliadke domu v obci Hamden.

Ako uviedla agentúra AP, deti vo veku od 18 mesiacov do 18 rokov žili v žalostných podmienkach, pričom posledné štyri roky boli väčšinu času zavreté v jednej miestnosti. Niektoré z nich nevedeli hovoriť. Hovorca generálnej prokuratúry Steve Irwin odmietol uviesť, či sú všetky deti súrodenci alebo v akom sú príbuzenskom vzťahu.

Predmety vrátane detskej stoličky boli videné v dome v Hamdene v štáte Ohio, z ktorého podľa úradov odobrali 16 detí a zatkli štyroch dospelých
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Predmety vrátane detskej stoličky boli videné v dome v Hamdene v štáte Ohio, z ktorého podľa úradov odobrali 16 detí a zatkli štyroch dospelých  (Zdroj: TASR/AP/Carolyn Kaster)

Úrady deti objavili počas domovej prehliadky vykonávanej v rámci iného vyšetrovania, oznámil generálny prokurátor štátu Ohio Andy Wilson. Podľa úradov sa zdá, že o existencii detí mimo rodiny nikto nevedel a neboli zapísané do školy. Vyšetrovatelia uviedli, že rodina žila v južnom Ohiu posledné dve desaťročia, často sa sťahovala a zrejme sa vyhýbala situáciám, keď by o nej mohli vzniknúť úradné a zdravotné záznamy.

Miestny šerif uviedol, že deti zrejme trávili väčšinu času v miestnosti s rozmermi približne 3,5 × 3,5 metra. Neuviedol, akým spôsobom boli deti v dome zadržiavané. Dodal, že v dome sa nenašli žiadne klietky.

Policajná páska obklopuje dom v Hamdene v štáte Ohio, z ktorého podľa úradov odviedli 16 detí a zatkli štyroch dospelých
Zobraziť galériu (4)
Policajná páska obklopuje dom v Hamdene v štáte Ohio, z ktorého podľa úradov odviedli 16 detí a zatkli štyroch dospelých  (Zdroj: TASR/AP/Carolyn Kaster)

Sedem z detí medzičasom previezli do nemocníc v Columbuse a dve transportovali vrtuľníkom. Jedno dieťa bolo v kritickom stave, ďalšie boli hospitalizované, spresnil Wilson. Ostatné deti sú v dočasnej starostlivosti úradu pre rodinu a sociálne služby štátu Ohio.

Prokurátor okresu Vinton William Archer uviedol, že štyria dospelí sú stíhaní v 17 prípadoch ohrozovania života maloletej osoby- jeden pre každé zo 16 detí a 17. pre „vážne fyzické zranenia“ zistené u obetí. Súd stanovil pre každého zo zadržaných kauciu vo výške 300.000 dolárov.

Táto kombinácia nedatovaných fotografií z rezervácie poskytnutých väznicou Southeastern Ohio Regional Jail zobrazuje v smere hodinových ručičiek od ľavého horného rohu Garyho Sidersa st., Christine Sidersovú, Elizabeth Sidersovú a Garyho Sidersa ml.
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Táto kombinácia nedatovaných fotografií z rezervácie poskytnutých väznicou Southeastern Ohio Regional Jail zobrazuje v smere hodinových ručičiek od ľavého horného rohu Garyho Sidersa st., Christine Sidersovú, Elizabeth Sidersovú a Garyho Sidersa ml.  (Zdroj: TASR/AP/Southeastern Ohio Regional Jail)

Susedia, ktorých kontaktovala AP, tvrdili, že v danom dome a okolí nikdy „nevideli žiadne deti.“ Dom rodiny sa nachádza na odľahlej ceste pri strmom železničnom násype. Najbližší susedia sú oddelení stromami a hustým porastom, dom je však z cesty viditeľný. Hamden má menej ako 1000 obyvateľov a leží približne 97 kilometrov juhovýchodne od Columbusu.

Galéria: V Ohiu našli 16 detí v otrasných podmienkach

Tento prípad pripomína iné brutálne prípady rodinného týrania v USA, doplnila AP. V roku 2019 boli David a Louise Turpinovci odsúdení za roky týrania 13 detí, ktoré zahŕňalo ich pripútavanie, hladovanie a minimálne vzdelanie. V roku 2018 ich zatkla polícia po tom, čo jedna z dcér utiekla a zavolala na tiesňovú linku. Boli odsúdení na doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia po 25 rokoch

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