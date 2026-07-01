Vinczeová dostala v Čechách STOku: Je talkshow končí skôr, ako sa plánovalo!

PRAHA - Slovenská moderátorka Adela Vinczeová (45) zažíva v Česku nečakaný zvrat. Jej talkshow U Adely, ktorú vysielala televízia Prima, bola totiž stiahnutá z programu skôr, než sa pôvodne plánovalo.
Hoci sa zdalo, že piatkové večery budú patriť práve tomuto novému formátu, televízia napokon urobila rázne rozhodnutie a reláciu z vysielania stiahla. „Ja som sa udomácnila celkom fajn, len čo časť, to nový zážitok, experiment, žonglovanie s charaktermi, náladami a osobnosťami,“ povedala pred časom moderátorka pre Topky.sk s tým, že idu pre ňu o novú výzvu.
Podľa informácií českého denníka Aha! mali zostať neodvysielané ešte štyri epizódy, ktoré sa tak na obrazovky v pôvodnom termíne už nedostali. Pre divákov to prišlo pomerne nečakane, najmä v čase, keď si na nový koncept len začali zvykať a relácia si postupne hľadala svoje publikum.
Zatiaľ to však nevyzerá na definitívny koniec. Podľa dostupných informácií by sa talkshow mala na obrazovky vrátiť už na jeseň, takže fanúšikovia môžu byť zatiaľ aspoň čiastočne pokojní. Otázne však zostáva, v akej podobe a či si po návrate udrží stabilné miesto vo vysielaní.
Kým je projekt dočasne mimo obrazoviek, Adela získala viac priestoru pre rodinu. Spolu s manželom Viktorom sa naplno venujú svojim dvom adoptovaným deťom. V roku 2022 si osvojili syna Maxa a na jar tohto roka pribudla do rodiny aj dcérka Lujza, ktorá rodinný život ešte viac rozšírila a zmenila.
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