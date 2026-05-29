Ruský dron zasiahol obytný dom v Rumunsku: Prezident žiada medzinárodnú reakciu, zvolal bezpečnostnú radu

BUKUREŠŤ - Rumunský prezident Nicušor Dan vyzval na koordinovanú medzinárodnú reakciu kvôli zásahu obytného domu ruským dronom v jeho krajine, incident z dnešnej noci označil za bezprecedentný. Bukurešť si kvôli tomu už predvolala ruského veľvyslanca, informuje agentúra Reuters.
Prezident tiež vyhlásil, že Rumunsko nedovolí, aby sa agresívna vojna vedená Ruskom proti Ukrajine preniesla na jeho občanov. Dodal, že požiadal ministerstvo zahraničia, aby bezodkladne predložilo rad opatrení strán vzťahov s Ruskom, ktoré budú zodpovedať tejto "veľmi vážnej situácii". Ruský dron podľa Bukurešti a NATO počas útoku proti Ukrajine zasiahol v noci na dnes panelový dom v meste Galati na juhovýchode Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou a ľahko zranil dvoch ľudí. Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že ruský dron sa zrútil na strechu domu a spôsobil požiar.
„Zvolal som dnes zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby sme prerokovali dôsledky najzávažnejšieho incidentu, ktorý zasiahol územie krajiny od začiatku útočnej vojny Ruskej federácie proti Ukrajine. Prijmeme primerané opatrenia voči Rusku,“ oznámil prezident na sociálnej sieti Facebook. Vyjadril takisto podporu zraneným, ich rodinám a ľuďom, ktorých útok ovplyvnil, a vyzval aj na prijatie koordinovaných a primeraných opatrení na spojeneckej a medzinárodnej úrovni.
„Plnú zodpovednosť za tento incident nesie Ruská federácia. To, čo sa dnes stalo v Galati, je priamym dôsledkom útočnej vojny, ktorú Rusko rozpútalo proti Ukrajine, a tiež dôsledkom nezodpovedného a nevyberavého spôsobu, akým Moskva používa zbraňové systémy v bezprostrednej blízkosti hraníc NATO, a aj jej systematického porušovania medzinárodného práva,“ zdôraznil Dan. „Dialóg so spojeneckými vojenskými štruktúrami prebieha v reálnom čase,“ podotkol a doplnil, že Rumunsko oboznámi Bezpečnostnú radu OSN s opakovaným porušením medzinárodného práva Ruskom.
Ide o prvý takýto prípad od začiatku vojny
Podľa Reuters ide o prvý prípad od začiatku vojny Ruska proti Ukrajine vo februári 2022, keď dron v Rumunsku zasiahol husto obývanú oblasť a niekoho zranil. Rumunsko, ktoré je členskou krajinou NATO a Európskej únie, zdieľa s Ukrajinou pozemnú hranicu v dĺžke 650 kilometrov. Ruské drony útočiace na ukrajinské prístavy na Dunaji opakovane narušili jeho vzdušný priestor a na rumunskom území niekedy dopadli trosky bezpilotných lietadiel, ktoré ukrajinské sily zostreľovali. V apríli dopadli v Rumunsku trosky dvoch ruských dronov, úlomky jedného z nich poškodili v meste Galati elektrický stĺp a prístavbu domu.
Rumunsko potrebuje urýchlene zabezpečiť účinný systém obrany
Rumunsko potrebuje urýchlene zabezpečiť účinný systém obrany proti dronom a novú vládu zloženú z odborníkov, uviedol líder Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD) Sorin Grindeanu v piatok ráno po tom, čo dron zasiahol budovu v meste Galati. Informuje správa agentúr Agerpres a DPA. „Dramatická udalosť, ku ktorej došlo dnes ráno v Galati, jednoznačne dokazuje neschopnosť našej krajiny brániť sa proti takýmto cieleným útokom. Minister obrany Radu Miruta musí vystúpiť z komfortnej zóny politických vyhlásení a vážne sa zaoberať účinným vybavením a systémami rumunskej armády, aj keď odchádza z funkcie,“ napísal Grindeanu na platforme Facebook.
Rumunsko podpíše zmluvu
Premiér Ilie Bolojan oznámil, že Rumunsko podpíše v priebehu niekoľkých hodín zmluvu, prostredníctvom ktorej získa protidronové systémy v rámci iniciatívy Európskej únie na modernizáciu ozbrojených síl (SAFE). Rumunsko už vlastní americký protidronový systém Merops, no jeho použitie v meste by bolo príliš riskantné, ozrejmil v piatok predstaviteľ armády krajiny podľa agentúry Reuters.
Rumunský parlament v hlasovaní 5. mája vyslovil nedôveru vláde premiéra Illieho Bolojana. Návrh získal 281 hlasov v 464-člennom parlamente. PSD tvrdila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska. Agentúra Reuters však konštatovala, že predčasné voľby v krajine sa zdajú nepravdepodobné.