AKTUÁLNE Ďalšia eskalácia kofliktu s NATO! Rusi zaútočili na tureckú loď

ODESA – Ruské sily vykonali cielený útok pri ukrajinskom prístave Odesa. Tentoraz bola ich cieľom nákladná loď pod vlajkou inej krajiny. Na plavidle vypukol požiar. Členovia posádky utrpeli zranenia.
V noci z 28. na 29. mája podnikli ruské sily cielený útok na tureckú nákladnú loď, ktorá v tom čase opúšťala ukrajinský prístav Odesa. Podľa portálu Ukrainska Pravda mala namierené do Turecka. Po zásahu vypukol na palube požiar. Zranenia malo utrpieť niekoľko členov posádky.
Ruské velenie malo zaútočiť bezpilotnými lietadlami. Išlo o nákladnú loď ANT plaviacu sa pod vlajkou Vanuatu. Vlastnila ju turecká spoločnosť.
Ukrajinské námorníctvo uviedlo, že pri útoku utrpeli zranenia dvaja členovia posádky. Tých z lode evakuovali a hospitalizovali v nemocnici. Požiar sa podarilo uhasiť nadránom uhasiť. Loď utrpela rozsiahle škody.