Babiš sa stretol so Zelenským: Prvýkrát od návratu do čela českej vlády

JEREVAN - Český premiér Andrej Babiš sa dnes v Jerevane stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Je to prvýkrát, čo sa lídri zišli od Babišovho decembrového opätovného nástupu na čelo českej vlády. Babiš pred odletom do Arménska odmietol komentovať témy rozhovoru s tým, že sa k schôdzke vyjadrí až po nej. S hlavou ukrajinského štátu sa naposledy zišiel v roku 2019 v Kyjeve.
Český premiér pred odletom do Jerevanu uviedol, že by sa znovu mohol s prezidentom krajiny, ktorá čelí ruskej invázii, stretnúť koncom júna v poľskom Gdansku na konferencii na rekonštrukciu Ukrajiny. Tá sa uskutoční 25. a 26. júna.
Bilaterálne rokovanie štátnikov sa koná deň pred summitom Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorého sa obaja zúčastnia. Babiš počas summitu plánuje rokovať aj s ďalšími európskymi lídrami vrátane britského premiéra Keira Starmera, srbského predsedu vlády Djura Macuta alebo moldavskej prezidentky Maiy Sanduovej. Summit EPC sa má zaoberať energetickou a hospodárskou bezpečnosťou, aktuálnou geopolitickou situáciou a posilňovaním stability v Európe.