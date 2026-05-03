Policajná akcia v Trnave: Traja obvinení z drog, zaistili aj zbrane a výbušniny

TRNAVA - Polícia počas akcie Pulec v obci Zvončín a meste Trnava vo štvrtok (30. 4.) zadržala tri osoby, ktoré vyšetrovateľ obvinil z drogovej trestnej činnosti. Sudca vyhovel podnetu na väzobné stíhanie. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Počas zásahu policajti vykonali dve domové prehliadky a dve prehliadky iných priestorov. Predbežným expertíznym skúmaním zaistených stôp zistili, že ide o metamfetamín a marihuanu, z ktorých by sa dalo vyrobiť množstvo jednorazových dávok. Okrem omamných a psychotropných látok zadržali aj výbušné látky, strelné zbrane, náboje, finančnú hotovosť a motorové vozidlo.
Niektoré zo zadržaných osôb boli už v minulosti právoplatne odsúdené za drogovú či násilnú trestnú činnosť. V rámci vyšetrovania vykonali výsluchy svedkov. „Vyšetrovateľ osobám vzniesol obvinenie pre drogovú trestnú činnosť, pričom nie je vylúčené, že po doručení výsledkov znaleckých skúmaní môže dôjsť k rozšíreniu obvinenia aj pre iné trestné činy,“ ozrejmila s tým, že v zmysle zákona im môže hroziť trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.