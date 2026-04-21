Problém s detskou výživou HiPP! Otrávených balení má byť až 12

VIEDEŇ - Otrávených balení s detskou výživou potravinového výrobcu HiPP by mohlo byť až 12, doteraz sa pritom hovorilo o šiestich baleniach, z ktorých päť sa polícii podarilo zabezpečiť. Informujú o tom rakúske médiá vrátane verejnoprávnej stanice ORF, konkrétne zdroje však neuvádzajú. Prípad firmy HiPP, ktorá má sídlo v Nemecku, sa bezprostredne týka Česka, Slovenska a Rakúska, poháriky s výživou obsahovali jed na potkany.
Podľa rakúskych médií neexistuje žiadne potvrdenie, že sa do obehu dostalo naozaj šesť pohárov s výživou. Informáciu o možných šiestich ďalších otrávených baleniach ale úrady nepotvrdili. Bavorská polícia uviedla, že v Nemecku, kde má firma HiPP centrálu, nebolo nájdené žiadne otrávené balenie. Podľa nemeckej polície dve balenia úrady zaistili v Česku, dve na Slovensku a jedno v Rakúsku. Tam sa ďalej pátra po jednom ďalšom kontaminovanom balení. Mohlo byť predané v meste Eisenstadt, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Maďarskom. Nie je preto podľa úradov vylúčené, že ho kúpil zákazník z tejto krajiny.
Pátranie po otrávenom balení
Pátranie po otrávenom balení sa zameralo aj na domovy pre seniorov a nemocnice, výživu totiž zdravotníci a opatrovatelia často používajú pre seniorov či handicapovaných. Spoločnosť HiPP dostala koncom marca e-mail, v ktorej vydierač podľa denníka Die Presse požadoval dva milióny eur. Správa si ale firma všimla až 16. apríla, keď informovala políciu. Spoločnosť k meškaniu uviedla, že e-mail prišiel na všeobecnú adresu a nie do schránky konkrétneho pracovníka.
V Česku sa prípadom zaoberajú kriminalisti
V Česku sa prípadom zaoberajú juhomoravskí kriminalisti, hygienici i Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI). Česká polícia uviedla, že mieru ohrozenia nepovažuje za vysokú. Kontaminované poháriky úrady našli v brnianskom obchode Tesco. Rakúska Agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES) upozornila, že látky obsiahnuté v jedoch na krysy znižujú zrážanlivosť krvi a ich požitie sa môže prejaviť krvácaním z ďasien či z nosa, modrinami alebo prítomnosťou krvi v stolici. V takýchto prípadoch je potrebné okamžite vyhľadať lekára.