Prezident Pellegrini dnes prijme veľmajstra Maltézskeho rádu

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini privíta v utorok v bratislavskom Prezidentskom paláci na oficiálnej návšteve Fra´ Johna Timothy Dunlapa, 81. knieža a veľmajstra Maltézskeho rádu. Prezidentský palác o tom informoval na sociálnej sieti.
Návšteva nadväzuje na pozvanie hlavy štátu, ktoré odznelo počas ich stretnutia v decembri 2025 v talianskom Ríme. „Ide o mimoriadne významnú návštevu veľmajstra, ktorá sa uskutočňuje na Slovensku po takmer 30 rokoch. Väčšina podobných stretnutí sa totiž tradične koná v Ríme, v sídle rádu. O to väčší význam má skutočnosť, že sa tentoraz odohrá priamo v Bratislave (...) Táto návšteva predstavuje silný diplomatický signál a potvrdzuje význam humanitárnej spolupráce Slovenska na medzinárodnej úrovni,“ uviedli z paláca.
Utorkový program
Utorkový program začína účasťou veľmajstra na rannej svätej omši v Dóme svätého Martina. Následne sa presunie do Prezidentského paláca, kde bude pokračovať oficiálna časť návštevy - osobné stretnutie s prezidentom SR, rokovanie delegácií, odovzdávanie vyznamenaní a kladenie vencov k hrobu neznámeho vojaka.
Spoločný program bude pokračovať návštevou Komunitného centra sv. Louisa a Zélie Martinovcov v Topoľčanoch. V rámci sprievodného programu veľmajstra je zároveň naplánovaná aj prehliadka Katedrály svätého Emeráma v Nitre. Program bude mať aj slávnostný rozmer. Okrem tradičných rokovaní a stretnutí delegácií sa uskutoční výnimočná štátna večera v štýle white tie. „White tie predstavuje najvyššiu úroveň formálneho dress code pri štátnych a ceremoniálnych udalostiach,“ ozrejmil Prezidentský palác.