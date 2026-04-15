Streda15. apríl 2026, meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica

Píšeme dejiny: Spoločnosť LEGO spojila sily s Cristianom Ronaldom, Kylianom Mbappém, Lionelom Messim a Vinim Jr., aby oslávila čaro futbalu

Ilustračný obrázok PR článok
(Zdroj: LEGO)
© Zoznam/ © Zoznam/

Spoločnosť LEGO spojila sily s Cristianom Ronaldom, Kylianom Mbappém, Lionelom Messim a Vinim Jr., aby spoločne s deťmi a rodinami z celého sveta oslávila čaro futbalu – pretože každý chce byť súčasťou hry!

S blížiacim sa Majstrovstvami sveta vo futbale FIFA World Cup 2026™ si fanúšikovia môžu teraz postaviť svojich obľúbených hráčov vďaka úplne novej sérii stavebníc LEGO® Editions so štyrmi futbalovými legendami. Nové stavebnice lákajú fanúšikov k stavaniu a oslavovaniu svojej vášne pre šport u seba doma – a zároveň vzdávajú hold kreativite, jedinečnému štýlu a charakteristickému prejavu každého hráča. Samozrejmosťou sú aj skryté prekvapenia pre skutočných fanúšikov.

Zobraziť galériu (8)
Spoločnosť LEGO dnes zároveň odhalila exkluzívnu fotografiu štyroch hráčov pri stavbe oficiálnej trofeje FIFA World Cup™ zo série LEGO® Editions, ktorá je k dispozícii na LEGO.com, v obchodoch LEGO a u vybraných predajcov po celom svete. Fanúšikovia sa môžu v nasledujúcich mesiacoch tešiť na ďalší vzrušujúci obsah s týmito štyrmi futbalovými ikonami na sociálnych sieťach spoločnosti LEGO.

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi a Vini Jr. sa tiež podelili o svoje dojmy a nadšenie zo svojich vlastných LEGO stavebníc, ktoré im umožňujú znovu prežiť nezabudnuteľné momenty ich kariéry.

Cristiano Ronaldo povedal: „Nie je to každý deň, čo sa z vás stane stavebnica LEGO! Je pre mňa veľkou cťou byť súčasťou novej série LEGO Editions po boku troch ďalších výnimočných hráčov. Teším sa, keď fanúšikovia z celého sveta objavia môj príbeh a športové dedičstvo pri skladaní tejto stavebnice, ktorá spája futbal a kreativitu.“

Zobraziť galériu (8)
Kylian Mbappé hovorí: „Futbal ma naučil snívať vo veľkom a neustále posúvať svoje hranice. Táto stavebnica LEGO rozpráva časť môjho príbehu, ale predovšetkým zachytáva energiu a kreativitu, vďaka ktorým je tento šport tak výnimočný. Je to zábavný spôsob, ako zdieľať svoju cestu a vášeň. Ak dokáže inšpirovať mladých ľudí, aby verili vo svoje ambície, budovali si vlastnú cestu a tešili sa z tvorenia, potom je to skutočné víťazstvo.“

Zobraziť galériu (8)
Lionel Messi povedal: „Rovnako ako futbal, aj hranie sa so stavebnicami LEGO® je o stavbe a prestavovaní, skúšaní nových vecí, učení sa z chýb a oslavovaní úspechov. Páči sa mi, ako tieto stavebnice LEGO oživujú moje momenty z ihriska zábavným a kreatívnym spôsobom. Som nadšený, že fanúšikovia môžu objavovať kúzlo futbalu prostredníctvom týchto stavebníc a spoločne oslavovať šport, ktorý všetci milujeme.“

Zobraziť galériu (8)
Pridáva sa aj Vini Jr.: „Futbal je o vášni a kreativite a vidieť svoj štýl hry zachytený v kockách LEGO je naozaj vzrušujúce. Rovnako ako na ihrisku, aj tieto stavebnice umožňujú fanúšikom vyskúšať si nové pohyby a oslavovať energiu hry. Dúfam, že inšpirujú každého, aby si postavil svoje vlastné futbalové sny.“

Zobraziť galériu (8)
Postavte si svoj vysnívaný tím kocku po kocke

Stavebnice Hviezdne momenty futbalu pre deti od 10 rokov zachytávajú ikonický moment z kariéry každého hráča. Sú postavené na podstavcoch v tvare písmen, s farebnými prvkami národných tímov, číslami dresov, zberateľskou doštičkou a minifigúrkou LEGO samotného hráča.

  • Stavebnica LEGO® Editions 43012 Cristiano Ronaldo – Hviezdne momenty futbalu vzdáva hold hráčovi CR7 prostredníctvom podstavca v tvare písmena R vo farbách Portugalska a s ikonickým označením CR7. Stavebnicu zo 490 kociek tvoria detailné skryté prvky mapujúce Ronaldovu kariéru, minifigúrka a zberateľská doska.
  • Stavebnica LEGO® Editions 43013 Kylian Mbappé – Hviezdne momenty futbalu oživuje rýchlosť, presnosť a francúzsky štýl na elegantnom podstavci v tvare písmena M vo farbách Francúzska s výrazným číslom 10. Stavebnica obsahuje 490 kociek, minifigúrku Mbappého, zberateľskú dosku a množstvo detailov.
  • Stavebnica LEGO® Editions 43011 Lionel Messi – Hviezdne momenty futbalu umožňuje znovu vytvoriť kúzelný moment Messiho kariéry na podstavci v tvare písmena M vo farbách Argentíny s číslom 10. Stavebnica z 500 kociek ponúka množstvo prekvapujúcich detailov minifigúrku Messiho a otočnú zberateľskú dosku.
  • Stavebnica LEGO® Editions 43027 Vini Jr. – Hviezdne momenty futbalu prináša výbuch brazílskej energie vďaka podstavcu v tvare písmena V, v národných farbách Brazílie s číslom 7. Stavebnica s 510 kockami obsahuje minifigúrku Viniho Jr. v gólovej póze, zberateľskú doštičku a odkazy na jeho futbalovú cestu.

Zobraziť galériu (8)
Navyše väčšie modely futbalových legiend Cristiana Ronalda a Lionela Messiho môžete postaviť v dvoch variantoch.

  • Stavebnica LEGO® Editions 43016 Cristiano Ronaldo – Futbalová legenda umožňuje znázorniť CR7 buď v ikonickej póze „Siuuu“ alebo pri legendárnych nožniciach. Stavebnica z 854 kociek obsahuje veľké pozadie CR7, dosku, novú tvár a novú kocku futbalovej lopty.
  • Stavebnica LEGO® Editions 43015 Lionel Messi – Futbalová legenda obsahuje 958 kociek a ponúka dve varianty – víťaznú pózu so zdvihnutými rukami alebo dynamickú bežeckú pozíciu pri kľučkovaní. Súčasťou je veľké číslo 10, nápis MESSI, menovka a nová kocka futbalovej lopty.
  • Stavebnicu LEGO® Editions 43018 Lionel Messi – Okamih víťazstva si môžete predobjednať už dnes. Model pre fanúšikov od 14 rokov obsahuje 1 427 dielov a je výrazným 3D nástenným umeleckým dielom s Messim vo víťaznej póze. Zdôrazňuje jeho ikonický pruhovaný dres s číslom 10 a obsahuje prekvapenia odkazujúcich na jeho život a kariéru.

Zobraziť galériu (8)
Julia Goldin, marketingová riaditeľka spoločnosti LEGO, hovorí: „Týmito novými stavebnicami oživujeme nadšenie pre futbal spôsobom, ktorý fanúšikom umožňuje stavať, tvoriť a oslavovať. Chceli sme zachytiť podstatu niektorých z najväčších súčasných futbalových hviezd a vzdať hold tomu, čo ich robí výnimočnými, a tak inšpirovať deti aj rodiny po celom svete. Vieme, že každý chce byť súčasťou osláv a nemôžeme sa dočkať, kedy si fanúšikovia postavia svojho obľúbeného futbalového idola a budú zdieľať svoju vášeň pre hru kreatívne a s hrdosťou.“

Záverečné odpískanie! Sedem stavebníc LEGO Editions sa už dá predobjednať na www.lego.com/sk-sk/categories/football.

Viac informácií nájdete na Newsroom - About Us - LEGO.com 

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

