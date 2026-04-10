Riabkov v Havane: Rusko a Kuba prehlbujú spoluprácu v čase napätia s USA

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. (Zdroj: TASR/AP/Alexander Zemlianichenko, Pool)
HAVANA - Zástupca ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov na štvrtkovom stretnutí s kubánskym prezidentom Miguelom Díaz-Canelom vyzdvihol „osobitný charakter“ vzťahov s Kubou. Karibský ostrov navštívil v čase napätia medzi Havanou a Washingtonom, píše o tom agentúra AFP.

„Rusko sa neplánuje stiahnuť zo západnej hemisféry, bez ohľadu na to, čo hovoria vo Washingtone,“ povedal Riabkov po stretnutí s Díaz-Canelom. „Naše vzťahy s Kubou majú osobitný charakter... Jednoducho, nemôžeme zradiť Kubu, to je úplne vylúčené, nemôžeme ju nechať napospas osudu,“ konštatoval.

Ruská ropa dorazila na Kubu

Toto stretnutie sa uskutočnilo desať dní po tom, ako na ostrov dorazil ruský tanker Anatolij Kolodkin, ktorý priviezol 100.000 ton ropy. Išlo pritom o prvú dodávku suroviny od 3. januára, keď americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Caracas bol hlavným regionálnym spojencom Havany a dodávateľom ropy pre krajinu, ktorá sa zmieta v energetickej a hospodárskej kríze.

„Túto príležitosť využívame na to, aby sme poslali objatie nášmu drahému priateľovi, (ruskému) prezidentovi Vladimirovi Putinovi,“ povedal Díaz-Canel po stretnutí s Riabkovom. „V tomto momente je Rusko stopercentne solidárne s Kubou. Napriek ťažkostiam, ktorými si krajina prechádza, stojíme pri vás,“ napísala kancelária kubánskeho prezidenta slová námestníka ruského ministra zahraničných vecí na sociálnej sieti X.

USA varujú pred spoluprácou

Prezident USA Donald Trump označil kubánsku vládu za „mimoriadnu hrozbu“ pre americkú národnú bezpečnosť a pohrozil zavedením ciel voči krajinám, ktoré by naďalej dodávali ropu ostrovnej krajine, aj keď Rusku umožnil doručiť spomínaný tanker z „humanitárnych dôvodov“. Hospodárske otázky Kuby vrátane jej energetickej bezpečnosti boli podľa Riabkova medzi hlavnými témami rokovania s Díaz-Canelom.

