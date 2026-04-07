DESIVÉ slová Trumpa, hrozí TOTÁLNYM zničením jednej civilizácie: DNES v noci zanikne, ak sa Irán nedohodne!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trumpdnes na svojej sociálnej sieti pohrozil zničením celej jednej civilizácie, pokiaľ Irán nepristúpi na dohodu. S odkazom na svoje predchádzajúce ultimátum napísal, že sa dnes večer (v noci na stredu SELČ) ukáže. Podľa šéfa Bieleho domu totiž nastal jeden z najvýznamnejších okamihov v dejinách sveta. Na konci príspevku hroziacom Iránu zničením Trump napísal: ,,Boh žehnaj skvelému iránskemu ľudu".
,,Dnes v noci zanikne celá jedna civilizácia a už sa nikdy nevráti. Nechcem, aby sa to stalo, ale pravdepodobne sa to stane. Avšak, teraz, keď máme úplnú a totálnu zmenu režimu, kde prevládajú odlišné, múdrejšie a menej radikalizované mozgy, možno sa môže stať niečo revolučne úžasné, kto vie?", napísal Trump. ,,Dozvieme sa to dnes v noci, v jeden z najdôležitejších okamihov v dlhej a zložitej histórii sveta. 47 rokov vydierania, korupcie a smrti konečne skončí. Boh žehnaj skvelému iránskemu ľudu!", dodal.
Trump Iránu hrozí, že USA zničí všetky iránske elektrárne a mosty, pokiaľ Teherán do utorka neprijme dohodu, ktorá by mu vyhovovala. Takáto dohoda musí podľa amerického prezidenta zahŕňať aj otvorenie Hormuzského prielivu. V nebývalo vulgárnom príspevku Trump v nedeľu napísal: ,,V utorok bude v Iráne Deň elektrární a Deň mostov, všetko v jednom... Otvorte ten zasraný prieliv, vy šialení bastardi, alebo budete žiť v pekle", príspevok zakončil ,,chválou Alahovi". V nasledujúcom potom napísal ,,utorok 20:00", čo je streda 2:00 SELČ.
Tajná komunikácia cez Pakistan
Nemenovaný iránsky vysoko postavený činiteľ agentúre Reuters povedal, že si Irán a USA naďalej vymieňajú správy prostredníctvom Pakistanu. Teherán ale podľa zdroja nepreukáže flexibilitu, pokiaľ po ňom bude Washington požadovať, aby sa pod nátlakom vzdal. Zdroj tiež uviedol, že Irán po Katare Spojeným štátom odkázal, že ak USA zaútočia na iránske elektrárne, iránske odvetné údery ,,uvrhnú do tmy celý región, vrátane Saudskej Arábie".
Ak sa situácia vymkne kontrole, mohli by podľa zdroja spojenci Iránu, respektíve jemenskí šiitskí povstalci Húsíovci, uzavrieť úžinu Báb al-Mandab, ktorá je strategicky dôležitá pre prepravu ropy, pretože prepája Adenský záliv s Červeným morom a lode tadiaľ ďalej prepravujú náklad. Zatiaľ čo uzavretie Hormuzského prielivu má vplyv hlavne na ázijské krajiny, uzavretie úžiny Báb Al-Mandab by mohlo mať vplyv na európske zásoby energie a dovoz z Ázie, poznamenal web stanica France 24.
Spojené štáty a Izrael začali 28. februára údery proti Iránu, ktoré zapálili regionálnu vojnu. Teherán a jeho spojenci v odvete začali drony, balistickými strelami a raketami útočiť nielen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkom východe, ale aj na civilné ciele vrátane ropnej infraštruktúry v okolitých arabských krajinách. V dôsledku vojny, vrátane iránskej blokády Hormuzského prielivu, značne vzrástli ceny ropy a plynu na medzinárodných trhoch.